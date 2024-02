News

Oscar-Kandidat "The Holdovers" bald auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "The Holdovers" im Frühjahr auf Blu-ray Disc. Alexander Paynes Oscar-nominiertes Drama mit Paul Giamatti als Lehrer an einem Elite-Internat läuft seit Ende Januar in den deutschen Kinos und dürfte um den Mai herum fürs Heimkino erscheinen. Der genaue VÖ-Termin steht bislang noch nicht fest. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

