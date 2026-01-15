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"Tenebrae" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray (Update)

XT Video veröffentlicht "Tenebrae" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Dario Argento aus dem Jahr 1982 erscheint am 26.09.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten.

Die Ultra HD Blu-ray enthält die Uncut-Fassung und ist mit DTS HD 2.0-Ton ausgestattet. Optional ist eine neue deutsche Synchronfassung auswählbar. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar sowie zahlreiche Hintergrund-Featurettes und Interviews geplant.

Update: "Tenebre" ist jetzt auch als einfache Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc in Standard-Verpackung erhältlich.

bereits erhältlich:

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