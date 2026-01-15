News

Neuer "Shelter"-Trailer zum Jason Statham-Thriller online

Tobis hat einen neuen Trailer für "Shelter" veröffentlicht:

Der neue Action-Thriller von Ric Roman Waugh mit Jason Statham über einen Einsiedler auf einer abgelegenen schottischen Insel, der nach der Rettung eines Mädchens aus dem Meer und einem gewalttätigen Angriff auf sein Versteck zurück in die Zivilisation gezwungen wird, "um sich den Dämonen seiner Vergangenheit zu stellen", wurde um zwei Monate verschoben und soll jetzt am 09.04.2026 in den deutschen Kinos starten.

