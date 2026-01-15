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Disney+ Streaming 3 Monate ab 4,99 EUR

Disney+ wird kurz nach dem Start von HBO Max im Rahmen einer Promo-Aktion zum vergünstigten Preis angeboten. Vom 15. bis einschließlich 28. Januar können Kunden ohne aktives Disney+ Abo in Deutschland für je drei Monate Disney+ zum reduzierten Preis abonnieren. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Nach den drei Monaten verlängern sich die Disney+ Abos automatisch zum jeweils aktuellen Preis, bis sie gekündigt werden.

www.disneyplus.com

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