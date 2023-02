News

"Tales of the Walking Dead" jetzt auch in Deutschland

Nach "The Walking Dead" und "Fear The Walking Dead" ist ab sofort auch "Tales of the Walking Dead" in Deutschland zum Streaming verfügbar.

Die AMC-Serie ist seit dem 19.02.2023 bei MagentaTV von der Deutschen Telekom zu sehen und erzählt im Unterschied zu den anderen Serien keine zusammenhängende Geschichte sondern besteht aus in sich abgeschlossenen Episoden mit unterschiedlichen Darstellern. Die erste Staffel besteht aus sechs Episoden und basiert auf einer zuvor veröffentlichten Comic-Buch-Serie.

Die erste Staffel von "Tales of the Walking Dead" wurde bereits im Sommer in den USA von AMC ausgestrahlt. Ob es noch eine zweite Staffel geben wird, ist derzeit noch offen.

