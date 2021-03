News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

"Super 8" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Paramount veröffentlicht "Super 8" auf Ultra HD Blu-ray. Das Science Fiction-Drama von J.J. Abrams aus dem Jahr 2011 wurde in den USA für den 25.05.2021 in einer remasterten 4K-Edition angekündigt.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem Audio-Kommentar sowie dem bereits auf Blu-ray Disc veröffentlichten Bonus-Material ausgestattet sein.

Mit einer zeitnahen Veröffentlichung der "Super 8" Ultra HD Blu-ray in Deutschland dürfte ebenfalls in den kommenden Monaten zu rechnen sein. Bislang wurde aber noch kein Termin angekündigt. Sehr wahrscheinlich wird "Super 8" auch bald im Apple iTunes Store in 4K erhältlich sein.