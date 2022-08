News

StudioCanal veröffentlicht "John Carpenter Collection" und "Sylvester Stallone Collection" auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht nach der "Arnold Schwarzenegger Collection" zwei weitere Sets mit Filmen von John Carpenter und mit Sylvester Stalline auf Ultra HD Blu-ray.

Die "John Carpenter Collection" enthält die Filme "Sie Leben", "Die Klapperschlange", "The Fog - Nebel des Grauens" und "Die Fürsten der Dunkelheit". In der "Sylvester Stallone Collection" sind "Rambo", "Lock Up" und "Cliffhanger" enthalten.

Beide Ultra HD Blu-ray-Boxsets sollen exklusiv ab dem 13.10.2022 bei Amazon.de erhältlich sein.

bereits erhältlich:

