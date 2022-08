News

"Star Wars LG OLED evo TV" mit 1271 EUR-Coupon bei SATURN

Der SATURN bietet derzeit die limitierte "Star Wars LG OLED evo TV"-Sonderedition mit einem Coupon im Wert von 1271 EUR an. Zieht man diesen Betrag vom Verkaufspreis in Höhe von 3270 EUR ab, so kostet der 65 Zoll Fernseher der C2 OLED-Serie im "Star Wars"-Look effektiv 1999 EUR. Der Coupon kann für Einkäufe im Online-Shop oder einer SATURN-Filiale genutzt werden. Die genauen Konditionen sind auf der Produktseite zu finden:

weitere Angebote:

www.saturn.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.