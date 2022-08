News

Sky zeigt "House Of The Dragon" in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound

Sky zeigt ab dem 22. August die neue HBO-Serie "House of the Dragon". Das zehnteilige "Game of Thrones"-Prequel wird parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht zum 22. August auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar sein sowie am 22. August um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic ausgestrahlt.

"House of Dragon" wird bei Sky auf Deutsch sowie in der Originalfassung mit zuschaltbaren Untertiteln auf Deutsch oder Englisch zur Verfügung stehen. Sky Q-Abonnenten können alle Episoden von "House of the Dragon" auch in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound erleben.

Basierend auf George R.R. Martins Roman „Fire & Blood“ erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen, 200 Jahre vor "Game of Thrones". Alle Staffeln von "Game of Thrones" sind derzeit auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

