StudioCanal bringt "Terminator 2" in 4K zurück ins Kino

StudioCanal bringt "Terminator 2" noch einmal ins Kino. Im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe wird am 04.04.2023 der Action-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger in 4K präsentiert.

Bereits 2017 und 2019 gab es eine Kino-Wiederaufführung von "Terminator 2". Damals wurde die neue 3D-Fassung gezeigt. Diesmal wird die bereits auf Ultra HD Blu-ray veröffentlichte 2D-Fassung zu sehen sein.

Unser Review der Ultra HD Blu-ray finden Sie hier.

In den nächsten Monaten zeigt StudioCanal im Rahmen seiner "Best of Cinema"-Reihe auch Flash Gordon (02.05.) und "Im Rausch der Tiefe" (ab 06.06.) noch einmal im Kino.

