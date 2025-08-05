News

Thriller "Stolen Girl" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Splendid veröffentlicht "Stolen Girl" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Kate Beckinsale & Scott Eastwood über eine Frau, die sich auf die Suche nach ihrer entführten Tochter begibt, erscheint am 31.10.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein.

Update: "Stolen Girl" ist jetzt auch bei Amazon auf Ultra HD Blu-ray vorbestellbar:

