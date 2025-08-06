News

Yamaha präsentiert die neue Flaggschiff-Soundbar True X Surround 90 A

Auf 2.499 EUR kommt die brandneue, voraussichtlich ab Ende September 2025 lieferbare Yamaha Hightech-Soundbar True X Surround 90 A, die in bester Tradition der legendären Yamaha Soundprojektoren mit feinster Technik auftritt. Yamaha setzt bei diesem Produkt die ganze immense Erfahrung unter anderem auch mit State-Of-The-Art-DSP-Technik ein, um eine Soundbar anbieten zu können, die neue Maßstäbe bei der Wiedergabe von 3D-Audio setzt.

Aufwändig geriet aber auch die physisch vorhandene Lautsprecher-Konfiguration inklusive 12 nach oben gerichteter Beam-Lautsprecher (sechs links, sechs rechts). Weitere Treiber umfassen drei Hochtöner sowie vier spezielll entwickelte "Eye-Shaped"-Chassis auf der Front. Die Beam-Lautsprecher erzeugen mittels Deckenreflexionen ein intensives und authentisches räumliches Klangbild.

Ebenfalls an Bord ist Yamahas innovative SURROUND AI-Technologie. Hier wird mittels künstlicher Intelligenz das die optimal zum aktuellen Quellmaterial passende DSP-Aufbereitung ausgewählt. Als weltweit erste Soundbar besitzt die True X Surround 90 A neben Decodern für Dolby Atmos und DTS:X auch einen Decoder für Auro-3D. Natürlich sind auch die dazugehörigen Audio-Upscaler vorhanden. Und das ist sehr wichtig, denn das geniale Auro-Matic, der Aufpolierer von Auro-3D, findet sich somit ebenfalls im Sortiment.

Die Soundbar ist jedoch nicht nur einn Garant für höchste akustische Güte, sondern auch für Streaming-Flexibilität dank des MusicCast-Moduls. MusicCast zeichnet sich durch sein einfaches Handling sowie die zahlreichen Streaming- und Multiroom-Optionen aus. Wir schätzen die Yamaha MusicCast-Plattform bereits seit ihrer Premiere 2015 (auf der damaligen iFA) und verwenden sie gerne.

Im Paket enthalten ist ein neu entwickelter kabelloser True X-Subwoofer mit dem patentierten Symmetrical Flare Port-Design. Zusätzlich mitgeliefert werden zwei kabellose True X Surround-Lautsprecher für den Bereich hinten, und zwar inklusive den passenden CC-T1A Ladeschalen. Daher sorgt nie ein leerer Akku für Frust bei der abendlichen Filmsession. Und das ist noch nicht alles, was im Lieferumfang der sauber verarbeiteten und eleganten, schlanken Soundbar mit 1,6 Millimeter dicken Metallgehäuse vorhanden ist. Auch eine Wandhalterung kommt noch ergänzend hinzu. Wir freuen uns bereits jetzt auf den großen Test zu diesem neuen hochinteressanten Produkt.

