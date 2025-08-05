News

SciFi-Thriller "Project Genesis" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Project Genesis" (Taklee Genesis x Worlds Collide) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der thailändische Zeitreise-Thriller erscheint am 29.09.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten sind mit deutschem, englischem und thailändischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind Behind The Scenes-Aufnahmen und Trailer geplant.

