News

Steven Spielbergs "The Fabelmans" erscheint noch vor deutschem Kinostart auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal veröffentlicht "The Fabelmans" noch vor dem deutschen Kinostart in den USA auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Während das Steven Spielberg-Biopic hierzulande erst am 09.03.2023 in den Kinos anläuft erfolgt die Heimkino-Veröffentlichung in den USA bereits am 14.02.2023. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby TrueHD 7.1-Ton ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision.

Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes geplant. Mit dem Heimkino-Start von "The Fabelsmans" in Deutschland ist ab dem Sommer zu rechnen.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.