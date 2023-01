News

Universal zieht Kinostart für M. Night Shyamalans "Knock at the Cabin" vor

Universal hat den Kinostart von M. Night Shyamalans neuem Film "Knock at the Cabin" um eine Woche vorgezogen. Der Geisel-Thriller mit Dave Bautista soll jetzt bereits am 09.02. statt dem 16.02.2023 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Es soll eine Auszeit vom Alltag für die Familie sein – der Urlaub in der einsam gelegenen Holzhütte, abgeschnitten von der Außenwelt. Doch dann tauchen vier unheimliche Fremde auf und zwingen sie zu einer unmöglichen Entscheidung: Was – und wen – sind sie bereit zu opfern, um das Ende der Welt abzuwenden?

