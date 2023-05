News

"Star Wars Day" mit Simpsons-Special bei Disney+

Disney+ präsentiert zum "Star Wars Day" am 4. Mai ein neues Special in dem sich die Welten der Simpsons und Star Wars verbinden. In dem Kurzfilm „Maggie Simpson in ‚Rogue nicht ganz One‘“ verliert Homer Maggie, die in Grogus schwebendem Kinderwagen ein Abenteuer quer durch den Hyperraum der Galaxis erlebt. Maggie stellt sich einem Geschwader imperialer TIE-Jäger und bringt die Schlacht nach Springfield.

Neben „Maggie Simpson in ‚Rogue nicht ganz One‘“ sind auch weiterhin die zuvor veröffentlichten Kurzfilme „Die Simpsons treffen die Bocellis in ‚Feliz Navidad‘“, „Willkommen im Club“, „Billie trifft Lisa“, „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen’“, „Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ sowie „Die Simpsons feiern Plusiläum“ bei Disney+ zum Streaming verfügbar.

