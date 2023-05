News

Alice Cooper: "School's Out" & "Killer" erscheinen als Deluxe Editionen auf CD & Vinyl LP

Alice Cooper veröffentlicht seine beiden Alben "School's Out" (1972) und "Killer" (1971) in neuen "Expanded & Remastered" Deluxe-Editionen auf CD & LP.

Beide Alben erscheinen als remasterte Neuauflage als Doppel-CD und 3 LP-Versionen auf 180 Gramm-Vinyl mit zusätzlichen teilweise bislang unveröffentlichten Bonus-Tracks und Live-Aufnahmen. Das Cover-Design wurde den Original-Schallplatten bis ins Detail nachempfunden und die Sets enthalten zusätzlich ein Booklet mit Kommentaren zu den einzelnen Titeln.

Die Deluxe Editionen von "School's Out" und "Killer" werden ab dem 09.06.2023 im Handel erhältlich sein.

Tracklisting "School's Out"

Vinyl Track Listing

LP One: Original Album Remastered

Anzeige

Side One

“School’s Out” “Luney Tune” “Gutter Cat vs. The Jets” “Street Fight” (Instrumental) “Blue Turk”

Side Two

“My Stars” “Public Animal #9” “Alma Mater” “Grande Finale” (Instrumental)

LP Two: Live in Miami, FL (May 27, 1972)

Side One

“Be My Lover” * “You Drive Me Nervous” * “Yeah, Yeah, Yeah” * “I’m Eighteen” *

Side Two

“Halo Of Flies” * “Dead Babies” * “Killer” *

LP Three: Live in Miami, FL (May 27, 1972)

Anzeige



Side One

“Long Way To Go”* “School’s Out” * “Is It My Body?” *

Side Two: Studio Extras

“School’s Out” (Single Version) “Gutter Cat” (Single Version) “Alma Mater” (Alternate Version) * “Elected” (Early Take) *

Tracklisting "Killer"

Vinyl Track Listing

Anzeige



LP One: Original Album Remastered

Side One

“Under My Wheels” “Be My Lover” “Halo Of Flies” “Desperado”

Side Two

“You Drive Me Nervous” “Yeah, Yeah, Yeah” “Dead Babies” “Killer”

LP Two: Live at Mar Y Sol Pop Festival, Puerto Rico (April 2, 1972)

Side One

“Be My Lover” * “You Drive Me Nervous” * “Yeah, Yeah, Yeah” * “I’m Eighteen” *

Side Two

“Halo Of Flies” * “Is It My Body?” *

LP Three: Live at Mar Y Sol Pop Festival, Puerto Rico (April 2, 1972)

Side One

“Dead Babies” * “Killer” * “Long Way To Go” *

Side Two

“Under My Wheels” *

Studio Extras

“You Drive Me Nervous” (Alternate Version) “Under My Wheels” (Alternate Version) “Dead Babies” (Alternate Version)

* Bislang unveröffentlicht



Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.