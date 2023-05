News

"Cliffhanger"-Fortsetzung mit Sylvester Stallone geplant

Sylvester Stallone ist laut Informationen von "Deadline" im Gespräch für eine Fortsetzung des Action-Klassikers "Cliffhanger" von Renny Harlin aus dem Jahr 1993.

Bei dem auf einem Drehbuch von Mark Bianculli (Hunters) basierenden "Reboot" soll Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen) Regie führen. Über die Handlung ist bislang nicht mehr bekannt als das Stallone wieder die Rolle des Rangers Gabriel Walker übernehmen soll. Ebenso ist auch noch offen, wann die Dreharbeiten beginnen und der Film tatsächlich im Kino starten wird.

Bereits ab dieser Woche ist Sylvester Stallone als "Stakar Ogord" in "Guardians of the Galaxy Vol. 3" im Kino zu sehen.

Unser Review zur Ultra HD Blu-ray von "Cliffhanger" finden Sie hier.

