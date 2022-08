News

"Star Trek: Lower Decks" ab September auch im "Free TV"

"Star Trek: Lower Decks" läuft ab dem September auch im Free TV. Nachdem die ersten beiden Staffeln bereits bei Amazon Prime Video zu sehen sind, beginnt "Comedy Central" am 24.09.2022 um 23:00 Uhr mit der Ausstrahlung der ersten Staffel. Dort wird die animierte Star Trek-Serie jeweils am Samstag in Doppel-Folgen ausgestrahlt. Innerhalb der Woche sind weitere Wiederholungen geplant.

Die dritte Staffel von "Star Trek: Lower Decks" wird in den USA ab dem 25.08.2022 bei Paramount+ gezeigt. Der genaue Starttermin der dritten Staffel in Deutschland wurde noch nicht angekündigt.

Die erste Staffel "Star Trek: Lower Decks" ist bereits auf Blu-ray Disc erhältlich und die zweite Staffel soll am 08.09.2022 auf Blu-ray Disc veröffentlicht werden.

auf Blu-ray Disc:

