Stadion-Feeling beim Super Bowl mit dem Nubert Touchdown-Set

Kommendes Wochenende ist es bereits so weit. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag (09. auf 10. Februar) treffen beim 59. Super Bowl der NFL die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs.

Um die Spannung am Bildschirm auch akustisch perfekt transportieren zu können, gibt es bei Nubert die leistungsfähige nuBoxx AS-425 max Soundbar inklusive 5 Jahre Garantieverlängerung im attraktiven Touchdown-Set für 629 Euro! Dass der Klangriegel sich perfekt für räumliches Stadion- und Live-Event-Feeling zuhause eignet, haben wir in unserem Testbericht schon ausführlich geklärt.

Hier geht es direkt zum Nubert Touchdown-Set zum Aktionspreis von 629 Euro:

Wer sich vorher noch genauer über die Ausstattung und akustische Kompetenz der Nubert Soundbar informieren möchte, findet hier unseren Test:

