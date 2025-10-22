News

Sony: PlayStation 5-Update 25.06-12.20.00 veröffentlicht

Sony hat die neue Software 25.06-12.20.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Laut dem PS5-Systemsoftware-Update-Changelog gibt es jetzt neben verschiedenen Optimierungen auch die Möglichkeit, die Serien-Nummer von Konsole und Controllern anzeigen zu lassen:

Wähle für deine Konsole Einstellungen > System > Systemsoftware > Konsoleninformationen und prüfe dann die Seriennummer.

Wähle für einen DualSense Wireless-Controller Einstellungen > Zubehör > Allgemein > Erweiterte Einstellungen > Seriennummer anzeigen.

