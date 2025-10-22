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Neuer RTL+ Channel bei Amazon Prime Video

Amazon bietet jetzt das komplette Videoangebot von RTL+ als Prime Video Channel an. Der RTL+ Zusatz-Kanal kann nach einem 7-tägigen Gratis-Test für 12,99 Euro im Monat direkt über Prime Video gebucht und über den Amazon-Account bezahlt werden, eine Prime-Mitgliedschaft ist nicht notwendig. Der RTL+ Channel umfasst das komplette Videoangebot von RTL+ u.a. mit Live-Sport, Eigenproduktionen und internationalen Serien und Filmen. Außerdem sind alle linearen TV-Sender von RTL Deutschland als Live-Stream mit dabei.

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