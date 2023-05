News

Sony: Erster "Gran Turismo"-Trailer online

Sony hat den ersten Trailer für den neuen "Gran Turismo"-Kinofilm von Neill Blomkamp veröffentlicht:

Der auf PlayStation-Rennspielserie und der realen Geschichte von Jann Mardenborough basierende Film soll am 10.08.2023 in den deutschen Kinos starten und die Geschichte eines jugendlichen "Gran Turismo"-Spielers erzählen, der dank seiner Gaming-Erfolge eine echte Rennfahrer-Karriere starten konnte.

Nach "Uncharted", "The Last of Us" und jetzt "Gran Turismo" hat Sony noch eine ganze Reihe weiterer Film & Serien-Projekte wie z.B. "Ghost of Tsushima" in der Pipeline.

