Denon: Neuer Netzwerk-Audio-Player DNP-2000NE kommt im Juni

Bildquelle: Denon

Denon präsentiert mit dem DNP-2000NE einen neuen Netzwerk-Audio-Player, der durch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, exzellenter Klangqualität und eleganter Denon-Optik überzeugen möchte. Der mit HEOS ausgestattete Netzwerk-Player wurde als perfekte Ergänzung zum Vollverstärker PMA-1700NE oder auch älteren Modellen wie PMA-2500NE oder PMA-1600NE entwickelt, passt aber lt. Hersteller auch sehr gut zu anderen HiFi-Systemen. Der DNP-2000NE ist nicht nur in Schwarz und Premium-Silber, sondern auch in Silber-Graphit erhältlich. Damit passt er optisch auch sehr gut zum PMA-A110 oder DCD-A110. An Bord ist das Advanced AL32 Processing Plus von Denon für ein Upsampling auf 384 kHz. Vier hochpräzise 32-Bit/384kHz D/A-Wandler sind integriert und vom Flaggschiff DCD-A110 wurde der Doppel-Differenzialmodus übernommen. Praktisch ist der integrierte HDMI ARC-Slot für die Verbindung zum Fernseher.

Der DNP-2000NE Netzwerk-Audio-Player ist ab Juni 2023 in drei Farbversionen auf Denon.com und im autorisierten Denon Fachhandel erhältlich.

DNP-2000NE, Schwarz und Premium-Silber: € 1.599,00

DNP-2000NE, Silber-Graphit: € 1.799,00

