Die neue Perlisten R-Serie wird zum Heimkino-Highlight auf der High End 2023

Perlisten, in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference aus Hamburg, bringt zur High End eine wichtige High End-Premiere mit, denn erstmals wird die Perlisten R-Serie in vollem Umfang, mit allen Komponenten, vorgeführt. Hier in der News gibt es erste Informationen, ein Special folgt.

Die R-Serie positioniert sich unterhalb der S-Serie, übernimmt aber zahlreiche technische Innovationen. So die Direct Pattern Control (DPC). Das System basiert auf einer Mittel-/Hochtoneinheit mit 2 x 26mm Kalotten und einem Mitteltöner, in einer dem D'Appolito-Prinzip ähnlichen Anordnung.

An Modellen umfasst die Serie den Standlautsprecher R7t (Stückpreis 4.495 EUR) mit gleich 4 x 165 mm Tieftönern. Die Membranen der Tieftöner bestehen aus dem Perlisten-eigenen Material HDP (Hybrid Pulp Formulation). HPF ist eine Verbindung aus Langfaser-Hartholz, Bambus sowie Wolle. Darunter rangiert der R5t (3.495 EUR/Stück). Beide Standlautsprecher haben die THX Dominus Lizenz und sind somit bereit für cineastische Großtaten.

Die kompakteren Modelle heißen R5m (2.995 EUR) und R4b (2.495 EUR). Der R5m weist die THX Dominus-Lizenz auf und baut größer, der R4b (THX Ultra) ist durch seine kompakten Abmessungen praktisch überall einzusetzen. Hinzu kommen der In Wall-Speaker R4i (THX Ultra) liegt bei 2.495 EUR/Stück und der In Wall-Speaker R5i (THX Dominus, 2.995 EUR/Stück). Als Center arbeitet der R5c ((THX Ultra, 2.995 EUR). Das Portfolio wird im Surround Speaker mit THX Ultra-Zertifikat, dem R4s, zum Stückpreis von 1.795 EUR abgerundet.

Hinzu kommen zwei aktive Subwoofer mit wahlweise 10 oder 12 Zoll großer Membran und THX Dominus-Lizenz. Als Verstärker fungiert eine äußerst kraftvolle 1,3 kW-Einheit. Ein 48-Bit DSP sowie ein 32 Bit ARM-M4-Cortex-CPU sind weitere zentrale Merkmale. Der R212s liegt bei 5.495 EUR, der kleinere R210S (10-Zoll) bei 4.495 EUR. Im Rahmen der High End 2023 werden wir natürlich noch weitere Berichte zur Perlisten R-Serie anbieten.

