News

Sky & Netflix-Jahresabo für 20 EUR im Monat

Sky bietet für kurze Zeit das Sky-Jahresabo ab 20 EUR pro Monat inklusive Sky Go Plus ohne Aufpreis an. So erhalten Abonnenten neben dem Sky Entertainment-Paket auch Netflix in HD inklusive Sky Q Box sowie Sky Go-Zugang.

Nach einem Jahr wird das Abo in ein Monats-Abo mit flexibler Kündigungsfrist umgewandelt. Auch Bestandskunden können am Ende ihrer Vertragslaufzeit in das neue Jahresabo wechseln.

Alternativ stehen auch das Entertainment & Cinema-Paket für 22,50 EUR pro Monat und das einfache Entertainment-Paket für 12,50 EUR pro Monat zur Auswahl:

www.sky.de

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.