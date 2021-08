News

Pixars "Luca" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Disney bietet den Pixar-Film "Luca" jetzt neben Disney+ auch in 4K & HDR u.a. bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store zum Kauf an. Bei Apple sind auch Dolby Vision und englischer Dolby Atmos-Ton dabei.

"Luca" erscheint am 09.09.2021 in Deutschland auf Blu-ray Disc und DVD. Während in den USA und England "Luca" auch als Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton veröffentlicht werden soll, gibt es dazu in Deutschland bislang noch keine Pläne weswegen zumindest die Streaming-Anbieter eine Möglichkeit zum Betrachten der 4K-Version bieten.

www.disneyplus.com

Luca (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton: DTS HD 7.1 (Englisch), Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch, Italienisch)

Untertitel: Deutsch u.a.

Extras:

Unsere italienische Inspiration

Seeungeheuer im Verborgenen

Beste Freunde

Zusätzliche Szenen

