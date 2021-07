News

"Uhrwerk Orange" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht nach "Die Verurteilten" (Shawshank Redemption) mit "Uhrwerk Orange" (Clockwork Orange) voraussichtlich im Oktober einen weiteren Klassiker als limitiertes Ultra HD Blu-ray-Steelbook. Die Ultra HD Blu-ray wird laut US-Informationen mit mehreren Hintergrund-Featurettes sowie einem Audio-Kommentar ausgestattet sein.

Der Stanley Kubrick-Film soll am 14.10.2021 zunächst als limitiertes Ultra HD Blu-ray-Steelbook erscheinen. Wie andere Warner-Klassiker zuvor dürfte mit einer einfacheren 4K-Edition in Standard-Verpackung in den nächsten Monaten zu rechnen sein.

