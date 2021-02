News

Sky Crime & Sky Comedy ab April und noch mehr Sender in diesem Jahr

Sky startet im April zwei neue Sender. Am 01.04.2021 sollen Sky Crime und Sky Comedy auf Sendung gehen. Die beiden Programme werden sowohl via Satellit und Kabel als auch via Internet zu empfangen sein.

Für Sky Crime sind neben deutschen und internationalen Formaten, die zum Teil in Kooperation mit HBO gezeigt werden, auch bereits Eigenproduktionen in Planung. So produziert Sky derzeit eine "Wirecard"-Dokumentation.

Bei Sky Comedy soll neben Comedy-Serien u.a. der "Quatsch Comedy Club" mit Thomas Hermanns und ein Dreiteiler von Dieter Nuhr über die Geschichte des Humors zu sehen sein.

Für 2021 plant Sky bereits zwei weitere Sender in Deutschland. Dabei soll es sich Programme mit dem Schwerpunkt Natur und Dokumentationen handeln.

www.sky.de