Sky 5G Multiview App mit zusätzlichen Kameraperspektiven für Stadion-Besucher

Sky und Vodafone bringen zusätzliche Live-Features auf Smartphones mit 5G-Technologie der Stadionbesucher. Während des Bundesliga-Spiels zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmung wurde die "Sky 5G Multiview App" im Stadion getestet. Damit stehen exklusive Inhalte und verschiedene Kamera-Perspektiven zur Verfügung. Die Testpersonen konnten sich in der Red Bull Arena bereits einen Eindruck verschaffen. Nicht nur strittige Szenen, sondern das gesamte Spiel soll man aus fünf Kamera-Perspektiven in HD-Qualität betrachten können. Die Live-Übertragung aufs Smartphone soll zeitgleich und verzögerungsfrei erfolgen. Die Basis hierfür liefert das Vodafone 5G-Netz mit Geschwindigkeiten von aktuell bis 2,6 Gbit/s und Latenzen von weniger als 10 ms. Für Stadionbesucher verspricht man sich mit der Sky 5G Multiview App Vorteile, wenn diese den Sitzplatz verlassen müssen. So verpasst man auch während der Toilettenpause keine spannenden Szenen.

