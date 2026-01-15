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"Der perfekte Klang" lädt zur ersten Hausmesse 2026 mit DALI, NAD und Bluesound

Bildquelle: Der perfekte Klang

Die High End HiFi-Experten, allen voran Andreas Rackwitz, von "Der perfekte Klang" laden zur ersten Hausmesse in 2026 nach Dudenhofen ein und starten ins neue Jahr direkt mit einer besonders interessanten und klangvollen Veranstaltung.

Im exklusiven Kundenkreis kann man am 31. Januar und 01. Februar 2026 die Modelle der DALI EPIKORE- und RUBIKORE-Serie live erleben. In der Vorführung werden die DALI EPIKORE 3, EPIKORE 9 und EPIKORE 11 sowie die RUBIKORE 6 ausführlich präsentiert. Die Lautsprecher spielen unter anderem am neuen NAD M10 V3 Streaming-Vollverstärker, dem NAD M66 Streaming-DAC-Vorverstärker und mehreren NAD M23 V2 Endstufen. Auch der neue M33 V2 Streaming-Vollverstärker ist mit von der Partie! Zusätzlich zu den beeindruckenden Stereo-Komponenten wird das komplette Bluesound-Sortiment vor Ort sein.

Neben der Demo und den Höreindrücken gibt es natürlich auch viel Raum für persönlichen Austausch und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Um Anmeldung wird gebeten - alle Informationen dazu gibt es hier:

Wann & Wo?

31.01. - 01.02.2026 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Der perfekte Klang, Am Gewerbering 7B in 67373 Dudenhofen

info@der-perfekte-Klang.de

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