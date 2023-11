News

"Sharknado - Extended Cut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

M-Square Pictures / Ucm.One (Soulfood) veröffentlichen "Sharknado" erstmals auf Ultra HD Blu-ray. Zum zehnjährigen Jubiläum des Trash-Abenteuers aus dem Hause "The Asylum" erscheint eine neue "Extended Edition" mit erweiterter Laufzeit und "More Sharks More Nado".

Die Ultra HD Blu-ray wird mit verschiedenen Cover-Varianten angeboten und erscheint zusammen mit einer Neuauflage der Blu-ray Disc. Die "Sharknado - Extended Edition" soll ab dem 08.12.2023 im Handel erhältlich sein.

