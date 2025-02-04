News

"Shang-High Noon" erscheint auf Blu-ray Disc

Filmjuwelen veröffentlicht "Shang-High Noon" (Shanghai Noon) auf Blu-ray Disc. Die Western-Komödie mit Jackie Chan, Owen Wilson und Lucy Liu aus dem Jahr 2000 erscheint am 24.04.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Deleted Scenes und mehrere Making of-Featurettes geplant.

