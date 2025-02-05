News

Jason Reitmans "Saturday Night" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

Sony veröffentlicht "Saturday Night" auf Blu-ray Disc. Die Komödie von "Ghostbusters: Legacy"-Regisseur Jason Reitman über die Entstehungsgeschichte der "Saturday Night Live"-Comedy-Show mit Finn Wolfhard, Gabriel LaBelle, Cory Michael Smith, Dylan O’Brien und Rachel Sennott erscheint mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u.a. ein Making of und ein Audio-Kommentar geplant.

Update: "Saturday Night" wird ab dem 13.02.2025 im Handel erhältlich sein.

