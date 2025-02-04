News
"Flucht oder Sieg" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)
05.02.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Flucht oder Sieg" (Victory) auf Blu-ray Disc. Das Kriegs-Drama von John Huston aus dem Jahr 1981 mit Pelé, Michael Caine, Sylvester Stallone und Max von Sydow erscheint am 24.04.2025 mit DTS HD MA 2.0-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind Trailer und eine Bildergalerie geplant.
Update: "Flucht oder Sieg" ist jetzt auch bei Amazon vorbestellbar:
- Flucht oder Sieg - Mediabook [Blu-ray] bei Amazon.de
- Flucht oder Sieg - Mediabook [Blu-ray] bei jpc.de
- Flucht oder Sieg - Mediabook [Blu-ray] im Plaion Shop
