News
"Shadow Chase" mit Jackie Chan erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
24.10.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Shadow Chase - Im Netz der Diebe" (Shadow’s Edge) im Januar auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der neue Action-Thriller mit Jackie Chan und Tony Leung erscheint am 29.01.2026 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook und einfache Blu-ray Disc mit DTS HD MA 5.1-Ton in Deutsch und Chinesisch. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind ein Featurette, Trailer und ein "Jackie Chan begrüßt Deutschland"-Clip geplant.
Update: Vorbestellungen sind jetzt auch bei Amazon möglich:
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe [Blu-ray] bei Amazon.de
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe [Blu-ray] bei jpc.de
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe - Mediabook [4K Ultra HD Blu-ray] im Plaion Shop
- Shadow Chase - Im Netz der Diebe [Blu-ray] im Plaion Shop
