Slasher-Klassiker "Intruder - Bloodnight" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
Wicked Vision veröffentlicht "Intruder - Bloodnight" im November auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Slasher Horror-Thriller von Scott Spiegel aus dem Jahr 1989 erscheint am 28.11.2025 in der "Thrill Kill Collection" als 4K-Weltpremiere mit exklusiver Restauration unter Leitung von LSP-Medien auf Ultra HD Blu-ray mit DTS HD MA 2.0-Ton in Deutsch und Englisch.
Die Ultra HD Blu-ray kann wahlweise als 16:9 Fassung oder Vollbildfassung abgespielt werden und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und zahlreiche Specials geplant.
