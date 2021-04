News

Sci-Fi-Blockbuster "The Tomorrow War" bei Amazon Prime Video

Amazon Prime Video hat von Skydance die Rechte an dem Science Fiction-Film "The Tomorrow War" erworben und wird diesen voraussichtlich ab dem 02.07.2021 in rund 240 Ländern zeigen. Laut Angaben von "Deadline" soll Amazon für den Film mit Chris Pratt rund 200 Millionen Dollar gezahlt haben, der ursprünglich von Paramount ins Kino gebracht werden sollte. Zuvor hatte Amazon bereits die Rechte für "Der Prinz aus Zamunda 2" aufgekauft.

Chris Pratt spielt in "The Tomorrow War" einen Lehrer, der auf eine Zeitreise geschickt wird, um in 30 Jahren gegen eine Alien-Invasion zu kämpfen. Regie führte "The Lego Batman Movie"-Regisseur Chris McKay.

Amazon Prime Video