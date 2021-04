News

"In the Line of Fire" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht "In The Line Of Fire" auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Klassiker von Wolfgang Petersen mit Clint Eastwood aus dem Jahr 1993 wird bereits in den USA und verschiedenen europäischen Ländern von einzelnen Händlern für den Juni auf Ultra HD Blu-ray angekündigt.

In Deutschland ist "In The Line Of Fire" bereits bei Amazon Prime Video in 4K UHD zum Kauf und Verleih erhältlich. Die Ultra HD Blu-ray wurde aber bislang noch nicht für den deutschen Markt angekündigt.