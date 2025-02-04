News
SciFi-Klassiker "Project Brainstorm" erscheint auf Blu-ray Disc
04.02.2025 (Karsten Serck)
Plaion Pictures veröffentlicht "Project Brainstorm" auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker von Douglas Trumbull aus dem Jahr 1983 mit Christopher Walken und Natalie Wood erscheint am 24.04.2025 mit DTS HD MA 5.1-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook. Als Bonus-Material sind ein Booklet mit einem Text von Stefan Jung, Trailer und eine Bildergalerie geplant.
