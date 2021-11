News

Samsung SuperDea!s "Jetzt hast du die Wahl"-Aktion

Bildquelle: Samsung

Im Aktionszeitraum vom 01. bis 21. November kann man sich bei der aktuellen Samsung SuperDea!s-Aktion zwischen Cashback und einer kostenlosen Produktzugabe entscheiden. Entweder erhält man einen Teil des Kaufpreises zurück oder ein Galaxy-Smartphone, BudsLive oder eine Soundbar als Zugabe gratis dazu. Die Aktion lässt sich außerdem mit der "TV-Helden Cashback"-Aktion von Samsung kombinieren. Während der Laufzweit kann man also entweder zwei Cashback-Prämien erhalten oder zusätzlich zum Gratis-Produkt noch die Geldprämie der "TV-Helden-Cashback"-Aktion kassieren. Kauft ein Kunde im Rahmen der Samsung SuperDea!s November beispielsweise einen QN90A in 98 Zoll, kann er zwischen einem Galaxy S21 Ultra 5G als Zugabe oder einem Cashback von 1000 Euro wählen und erhält zusätzlich die Prämie der „TV-Helden Cashback"-Aktion in Höhe von 750 Euro. So wäre bei der Wahl des Cashbacks bei den Samsung SuperDea!s in Kombination mit der „TV-Helden Cashback“-Aktion in dem Beispiel 1.750 Euro Gesamtprämie möglich.

Die Aktionsgeräte umfassen 13 unterschiedliche TV-Modelle aus dem Neo QLED- und Lifestyle-Bereich. Zusätzlich zu den Neo QLEDs sind auch der The Frame, The Sero, The Terrace und der 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor The Premiere Teil der Aktion.

Die Geräte können direkt im Samsung Online-Shop bestellt oder im Handel erworben und nachträglich für die Aktion registriert werden.

