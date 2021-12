News

Samsung SuperDea!s "Jetzt hast du die Wahl"-Aktion im Dezember

Bildquelle: Samsung

Bis zum 19. Dezember erhalten Samsung Kundinnen und Kunden ein Galaxy Smartphone zum Kauf eines ausgewählten Smart TV-oder Soundbar-Aktionsgerätes kostenlos dazu. Zum Beispiel beim Neo QLED QN95A in 65 Zoll das Samsung Galaxy S20 FE, beim QN90A in 85 Zoll das Galaxy S21 Ultra 5G oder beim The Frame in 65 Zoll das Galaxy S20.

Bei den 8K Neo QLED-Aktionsgeräteen und The Terrace legt Samsung statt eines Smartphones eine ausgewählte Soundbar mit dazu. Alternativ besteht die Möglichkeit statt einer Gratis-Zugabe einen Teil des Kaufpreises zurückzuerhalten. Die Aktionsprodukte umfassen zahlreiche Neo QLED-Modelle und Lifestyle-TVs wie The Frame, The Terrace, The Sero und The Premiere. Auch Soundbars der Q- und S-Serie sowie The Terrace Soundbar sind Teil der Aktion. Je nach Modell erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf ebenfalls eine Cashback-Prämie in Höhe von bis zu 150 Euro, ein Galaxy A51 oder die Galaxy Buds Live.

Die Samsung SuperDea!s gibt es vom 06. bis zum 19. Dezember im direkt im Samsung Online-Shop. Die Geräte können aber auch im Handel erworben und nachträglich für die Aktion registriert werden. Alle Infos unter https://samsung.de/superdeals

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.