Samsung steigert Markenwert mit Künstlicher Intelligenz
Bildquelle: Samsung
Samsung behauptet seine Position unter den global wertvollsten Marken. Im "Best Global Brands Ranking" ist das Unternehmen zum 6. Mal auf Position 5 und damit mit einem Markenwert von 90,5 Mrd. Dollar die einzige asiatische Marke in den Top 5. Das macht Samsung natürlich auch zur Nummer 1 unter den asiatischen Marken.
Dabei hat sich Samsungs Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz und die gezielte Integration von AI-Funktionen über verschiedene Produktkategorien hinweg als wichtiges Bewertungskriterium herauskristallisiert.
Folgende Kriterien waren für die internationale Markenberatung Interbrand ausschlaggebend:
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Künstliche Intelligenz über alle Geschäftsbereiche hinweg
- Verbesserung der Kundenerlebnisse durch eine nahtlose, produktübergreifende Integration
- Gezielte Investitionen in AI-bezogene Halbleitertechnologien
- Umsetzung einer konsequent kundenzentrierten Markenstrategie
„Dank unserer AI-Innovationen und strategischen Partnerschaften ist es uns gelungen, Künstliche Intelligenz für immer mehr Menschen im Alltag zugänglich zu machen“, sagt Won-Jin Lee, Präsident und Head of Global Marketing Office bei Samsung Electronics. „Auch künftig werden wir uns darauf konzentrieren, die Vorteile von AI für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar zu machen – insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit. So möchten wir Samsung als Marke weiter stärken und ihre Beliebtheit nachhaltig ausbauen.“
Unter dem Leitmotiv „Innovation für alle“ verfolgt Samsung das Ziel, künstliche Intelligenz einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Im Laufe des Jahres hat Samsung die Position im Bereich Mobile AI mit der Weiterentwicklung von Galaxy AI ausgebaut und plant, die Funktionen bis zum Jahresende auf rund 400 Millionen Geräten bereitzustellen. Auch im Bereich Vision AI und Bespoke AI setzt Samsung das Streben nach der „Demokratisierung von AI-Technologien“ fort.
Zusätzlich gibt es offene Kooperationen mit vielen Partnern, wie die kürzlich beschlossene Partnerschaft mit OpenAI (LINK).
Würdigung der Entwicklungen in verschiedenen Samsung-Geschäftsbereichen (lt. Pressemitteilung):
Mobile
- Führend bei mobiler AI: Galaxy AI treibt die Demokratisierung von AI durch verstärkte Verbreitung voran
- Neue Maßstäbe im Foldable-Segment: Samsung Galaxy Z Fold7 und Z Flip7 stärken die Marktführerschaft
- Stärkung des Kundenvertrauens durch umfassende Datenschutz- und Sicherheitstechnologien
- Wohlbefinden im Fokus: Ausbau digitaler Gesundheitsservices durch smarte Wearables, Weiterentwicklungen von Samsung Health und strategische Partnerschaften
Netzwerke
- Stärkung der führenden Position bei AI-gestützten, virtualisierten Funkzugangsnetzen (vRAN) und Open RAN
- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien für eine Vielzahl von 5G-Anwendungsfällen, einschließlich Streaming und Gaming in hoher Qualität
- Führend bei der technischen Standardisierung von 6G
- Ausbau strategischer Partnerschaften mit Unternehmenskunden und gezielte Kommunikation der Nachhaltigkeitsaspekte von Samsungs Netzwerktechnologien
Displays
- Stabilisierung der globalen Führerschaft bei TV-Geräten, Soundbars und Gaming-Monitoren
- Innovatives Seherlebnis mit umfangreichen KI-Funktionen, basierend auf Vision AI
- Verbesserung der Services von The Frame und Art Store, um personalisierte TV-Kunsterlebnisse zu ermöglichen
- Erweiterung der Inhaltsangebote durch Partnerschaften in den Bereichen TV Plus, Entertainment, Gaming und Musik
Hausgeräte
- Festigung der weltweiten Marktführerschaft in Kategorien wie Kühlschränken und Waschmaschinen durch konsequente Produktinnovationen und den Einsatz fortschrittlicher AI-Technologien
- Komfort und intelligente Nutzererlebnisse durch die nahtlose Integration von SmartThings und den Einsatz erweiterter AI-Funktionen
- Stärkung der Position der Bespoke AI-Geräte in den Bereichen Energieeffizienz, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Design
Halbleiter
- Angebot eines vielfältigen Portfolios für Cloud-, On-Device- und physische AI-Anwendungen
- Festigung der führenden Position bei Halbleitern für Mobilgeräte und Automobile, einschließlich DDR, SSD, LPDDR, UFS und Auto SSD
- Kontinuierliche Entwicklung und Investitionen in innovative Lösungen wie CMM-D und HBM
- Austausch von Ideen und Fragen industrieller Führung im Rahmen renommierter Tech-Events
Zur Entscheidungsfindung zieht Interbrand die finanzielle Performance sowie die langfristigen Perspektiven eines Unternehmens heran. Den Einfluss der Marke auf die Kaufentscheidung sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit (einschließlich Strategie, Empathie, Differenzierung, Kundenbindung, Konsistenz, Vertrauen, etc.). Das Ranking zählt zu den traditionsreichsten und international anerkanntesten Bewertungen von Markenwerten und genießt hohes Ansehen in Wirtschaft und Fachwelt.
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.