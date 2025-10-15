News

Samsung steigert Markenwert mit Künstlicher Intelligenz

Samsung behauptet seine Position unter den global wertvollsten Marken. Im "Best Global Brands Ranking" ist das Unternehmen zum 6. Mal auf Position 5 und damit mit einem Markenwert von 90,5 Mrd. Dollar die einzige asiatische Marke in den Top 5. Das macht Samsung natürlich auch zur Nummer 1 unter den asiatischen Marken.

Dabei hat sich Samsungs Rolle im Bereich Künstliche Intelligenz und die gezielte Integration von AI-Funktionen über verschiedene Produktkategorien hinweg als wichtiges Bewertungskriterium herauskristallisiert.

Folgende Kriterien waren für die internationale Markenberatung Interbrand ausschlaggebend:

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Bereich Künstliche Intelligenz über alle Geschäftsbereiche hinweg

Verbesserung der Kundenerlebnisse durch eine nahtlose, produktübergreifende Integration

Gezielte Investitionen in AI-bezogene Halbleitertechnologien

Umsetzung einer konsequent kundenzentrierten Markenstrategie

„Dank unserer AI-Innovationen und strategischen Partnerschaften ist es uns gelungen, Künstliche Intelligenz für immer mehr Menschen im Alltag zugänglich zu machen“, sagt Won-Jin Lee, Präsident und Head of Global Marketing Office bei Samsung Electronics. „Auch künftig werden wir uns darauf konzentrieren, die Vorteile von AI für unsere Kundinnen und Kunden erlebbar zu machen – insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit. So möchten wir Samsung als Marke weiter stärken und ihre Beliebtheit nachhaltig ausbauen.“

Unter dem Leitmotiv „Innovation für alle“ verfolgt Samsung das Ziel, künstliche Intelligenz einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Im Laufe des Jahres hat Samsung die Position im Bereich Mobile AI mit der Weiterentwicklung von Galaxy AI ausgebaut und plant, die Funktionen bis zum Jahresende auf rund 400 Millionen Geräten bereitzustellen. Auch im Bereich Vision AI und Bespoke AI setzt Samsung das Streben nach der „Demokratisierung von AI-Technologien“ fort.

Zusätzlich gibt es offene Kooperationen mit vielen Partnern, wie die kürzlich beschlossene Partnerschaft mit OpenAI (LINK).

Würdigung der Entwicklungen in verschiedenen Samsung-Geschäftsbereichen (lt. Pressemitteilung):

Mobile

Führend bei mobiler AI: Galaxy AI treibt die Demokratisierung von AI durch verstärkte Verbreitung voran

Neue Maßstäbe im Foldable-Segment: Samsung Galaxy Z Fold7 und Z Flip7 stärken die Marktführerschaft

Stärkung des Kundenvertrauens durch umfassende Datenschutz- und Sicherheitstechnologien

Wohlbefinden im Fokus: Ausbau digitaler Gesundheitsservices durch smarte Wearables, Weiterentwicklungen von Samsung Health und strategische Partnerschaften

Netzwerke

Stärkung der führenden Position bei AI-gestützten, virtualisierten Funkzugangsnetzen (vRAN) und Open RAN

Kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien für eine Vielzahl von 5G-Anwendungsfällen, einschließlich Streaming und Gaming in hoher Qualität

Führend bei der technischen Standardisierung von 6G

Ausbau strategischer Partnerschaften mit Unternehmenskunden und gezielte Kommunikation der Nachhaltigkeitsaspekte von Samsungs Netzwerktechnologien

Displays

Stabilisierung der globalen Führerschaft bei TV-Geräten, Soundbars und Gaming-Monitoren

Innovatives Seherlebnis mit umfangreichen KI-Funktionen, basierend auf Vision AI

Verbesserung der Services von The Frame und Art Store, um personalisierte TV-Kunsterlebnisse zu ermöglichen

Erweiterung der Inhaltsangebote durch Partnerschaften in den Bereichen TV Plus, Entertainment, Gaming und Musik

Hausgeräte

Festigung der weltweiten Marktführerschaft in Kategorien wie Kühlschränken und Waschmaschinen durch konsequente Produktinnovationen und den Einsatz fortschrittlicher AI-Technologien

Komfort und intelligente Nutzererlebnisse durch die nahtlose Integration von SmartThings und den Einsatz erweiterter AI-Funktionen

Stärkung der Position der Bespoke AI-Geräte in den Bereichen Energieeffizienz, Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Design

Halbleiter

Angebot eines vielfältigen Portfolios für Cloud-, On-Device- und physische AI-Anwendungen

Festigung der führenden Position bei Halbleitern für Mobilgeräte und Automobile, einschließlich DDR, SSD, LPDDR, UFS und Auto SSD

Kontinuierliche Entwicklung und Investitionen in innovative Lösungen wie CMM-D und HBM

Austausch von Ideen und Fragen industrieller Führung im Rahmen renommierter Tech-Events

Zur Entscheidungsfindung zieht Interbrand die finanzielle Performance sowie die langfristigen Perspektiven eines Unternehmens heran. Den Einfluss der Marke auf die Kaufentscheidung sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit (einschließlich Strategie, Empathie, Differenzierung, Kundenbindung, Konsistenz, Vertrauen, etc.). Das Ranking zählt zu den traditionsreichsten und international anerkanntesten Bewertungen von Markenwerten und genießt hohes Ansehen in Wirtschaft und Fachwelt.

