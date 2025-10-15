News

Bowers & Wilkins Px7 S3 in neuer Farbvariante erhältlich

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Der kabellose Noise-Cancelling-Kopfhörer Px7 S3 von bowerswilkins.com ist ab sofort in der neuen Farbvariante "Frost Blue" erhältlich. Die neue Version ergänzt die bisherigen Optionen "Anthracite Black", "Indigo Blue" und "Canvas White".

Mit überarbeitetem Design und schlankerem Profil sorgt der Px7 S3 für hohen Tragekomfort. Auch die aktive Geräuschunterdrückung und die akustische Performance hat uns während unseres ersten Eindrucks überzeugt.

Der neue Px7 S3 in Frost Blue ist ab dem 15. Oktober 2025 zum Preis von 429 EUR / 399 CHF bei ausgewählten Fachhändlern und unter bowerswilkins.com erhältlich.

Bildquelle: Bowers & Wilkins

Der Px7 S3 in der Kurz-Übersicht (aus der Pressemitteilung):

Kompatibel mit aptX Adaptive (24 Bit/96 kHz) und aptX Lossless

Leistungsstarkes, firmeneigenes aktives Noise-Cancelling mit acht Mikrofonen

Einrichtung und Steuerung mit der Bowers & Wilkins Music App

30 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung, plus 15-minütige Schnellladung für sieben Stunden Hörgenuss

3D-Audio-Upgrade noch in diesem Jahr, gefolgt von LE Audio

Erhältlich in den Farben Anthracite Black, Indigo Blue, Canvas White und Frost Blue

