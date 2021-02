News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Samsung: Neuer Teaser für "Unbox & Discover" TV-Event

Samsung hat einen neuen Teaser für sein "Unbox & Uncover"-Event im März veröffentlicht:



Das "Unbox & Discover"-Event mit Neuheiten aus dem TV-Bereich soll am 02.03.2021 ab 16:00 Uhr europäischer Zeit live auf der Samsung-Website und YouTube übertragen werden:

On March 2, Samsung will share its vision for how the company’s latest innovative products are set to redefine the role of the TV through cutting-edge technologies, beautiful design and impactful partnerships.

Bereits zur CES hatte Samsung seine neuen Neo QLED und MICRO LED-Fernseher vorgestellt. Die ersten TV-Neuheiten 2021 werden voraussichtlich im Frühjahr in den Handel kommen.