News

Samsung NEO QLED TVs mit "Gaming TV Performance“-Zertifikat des VDE

Der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (kurz VDE) hat mehrere aktuelle Fernseher von Samsung für ihre Leistungen im Gaming-Betrieb ausgezeichnet. Dazu gehören die Neo QLED-Modelle QN900A, QN800A (in 8K) sowie QN90A und QN85A (in 4K). VDE stellte bei diesen Geräten durchgehend eine Latenz von unter zehn Millisekunden fest, was ihnen die Auszeichnung "Low Input Lag" einbringt. Weiterhin erhielten sie die Auszeichnung "HDR1000" für ihre Maximalhelligkeit von über 1000 Nits in der High-Dynamic-Range-Darstellung.

In diesem Zuge betonte Samsung in einer Pressemitteilung die Gaming-Optimierungen seiner neuen TV-Generation auch für weitere NEO-QLED-Modelle, die noch für dieses Jahr geplant sind. Diese sollen auch Features wie "Wide Game View" und eine "Game Bar" beinhalten, wodurch ein 21:9 oder 32:9-Format unterstützt und Gaming-Infos während des Spielens angezeigt werden können. Außerdem können Spiele mit 120 Hz via HDMI 2.1 genutzt und der Klang durch Object-Tracking- (OTS+) und KI-basierten Surround-Sound angepasst werden.