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Sony zeigt finalen "Venom 3" Kino-Trailer

Sony hat den finalen Trailer für "Venom: The Last Dance" veröffentlicht:

Nach "Venom" und "Venom: Let There Be Carnage" soll der dritte Teil der Marvel Action-Reihe ab dem 24.10.2024 in den Kinos zu sehen sein.

Nach Ruben Fleischer und Andy Serkis erfolgte die Regie von "Venom: The Last Dance" durch Kelly Marcel, die an den ersten beiden Teilen bereits als Drehbuchautorin und Produzentin beteiligt war. Neben Tom Hardy sind in weiteren Rollen u.a. Juno Temple und Chiwetel Ejiofor zu sehen.

Offizielle Synopsis:

In "Venom: The Last Dance" kehrt Tom Hardy als Venom für das große Finale der Trilogie zurück. Eddie und Venom sind auf der Flucht. Gejagt von ihren beiden Welten, wird das Netz immer enger und zwingt das Duo zu einer verheerenden Entscheidung, die den Vorhang für Venoms und Eddies letzten Tanz fallen lassen wird.

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