ProSieben & Sat.1 verlängern Sat-Ausstrahlung in HDTV, Ultra HD & SD

Die Seven.One Entertainment Group hat ihren Vertrag mit dem Satellitenbetreiber SES zur Ausstrahlung der ProSiebenSat.1 TV-Programme via Satellit Astra 19.2° Ost verlängert.

Die mehrjährige Vereinbarung umfasst die Sender ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, ProSieben MAXX, Kabel Eins Doku und die SAT.1 Regionalfensterprogramme in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Die Sender werden parallel in SD und HDTV ausgestrahlt. Für die einzelnen Ultra HD-Ausstrahlungen gibt es den Gemeinschaftskanal ProSiebenSat. 1 UHD, auf dem zuletzt u.a. die Serie "Blackout" in 4K zu sehen war. Die HD-Versionen und ProSiebenSat. 1 UHD sind via Satellit nur gegen Bezahlung mit HD+ empfangbar.

