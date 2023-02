News

"Der Schwarm" jetzt in der ZDF-Mediathek und bald mit DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc

Das ZDF zeigt "Der Schwarm" ab sofort in seiner Mediathek. Die ersten drei Folgen stehen bereits zum Streaming in der deutschen Synchronisation und der englischen Originalfassung bereit. Die Folgen 4-6 werden am 01.03.2023 veröffentlicht.

Die auf dem Roman von Frank Schätzing basierende Thriller-Serie wird ab dem 06.03.2023 im ZDF-Programm ausgestrahlt und von Fernsehjuwelen am 28.04.2023 in zwei Sets mit jeweils vier Episoden auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Auf den Blu-ray Discs wird die komplette Serie mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Mehrkanalton präsentiert. Als Bonus-Material sind u.a. Trailer, Interviews, Behind the Scenes-Aufnahmen und ein Booklet geplant.

