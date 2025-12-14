News
"Crying Freeman" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
14.12.2025 (Karsten Serck)
Filmjuwelen veröffentlicht "Crying Freeman" auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Martial Arts-Klassiker von Christophe Gans aus dem Jahr 1995 wurde bereits zuvor von Turbine Medien auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht und erscheint am 12.03.2026 noch einmal als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton sowie einzeln auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein 30-seitiges Booklet dabei.
bereits erhältlich:
